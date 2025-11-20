تحسن أداء مؤشرات الأسهم الأميركية

وقبيل إغلاق اليوم ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، حوالى 50 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 150 نقطة تقريبا.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 30 نقطة.
الى ذلك، تراجع سعر النفط الأميركي"وست تكساس" ليصل إلى 59.44 دولار للبرميل الواحد.
