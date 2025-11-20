12:08 ص

الوكيل الإخباري- تحسن أداء مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الأربعاء، لكنها لم تكن كافية لتعويض الخسائر التي لحقت بها خلال اليومين الماضيين.





وقبيل إغلاق اليوم ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، حوالى 50 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 150 نقطة تقريبا.



وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 30 نقطة.



الى ذلك، تراجع سعر النفط الأميركي"وست تكساس" ليصل إلى 59.44 دولار للبرميل الواحد.

