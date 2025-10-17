الجمعة 2025-10-17 07:37 م
 

روسيا تسجل انخفاضا في عائدات النفط الخام والمنتجات المكررة

أرشيفية
 
الجمعة، 17-10-2025 06:03 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الجمعة، أن عائدات البلاد من صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة تراجعت في أيلول الماضي إلى 13.35 مليار دولار مقارنة بنحو 13.58 مليار دولار في آب، نتيجة انخفاض الأسعار العالمية وتراجع حجم الصادرات إلى أدنى مستوى شهري منذ عقد، باستثناء فترة جائحة كوفيد-19.

وقالت الطاقة الروسية في بيان صحفي: "إن قطاع الطاقة الروسي يواجه ضغوطًا متزايدة بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية التي أثرت على حركة التصدير والإيرادات النفطية، لكن تبقى حركة التصدير إلى الأسواق البديلة في شرق آسيا مستمرة كما هو مخطط من قبل الحكومة".

 

بترا

 
 
