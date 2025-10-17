روسيا تسجل انخفاضا في عائدات النفط الخام والمنتجات المكررة

وقالت الطاقة الروسية في بيان صحفي: "إن قطاع الطاقة الروسي يواجه ضغوطًا متزايدة بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية التي أثرت على حركة التصدير والإيرادات النفطية، لكن تبقى حركة التصدير إلى الأسواق البديلة في شرق آسيا مستمرة كما هو مخطط من قبل الحكومة".
-
أخبار متعلقة
-
تحوّل وهبوط مفاجئ في أسعار الذهب عالميا
-
تراجع الإسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو
-
أسعار النفط تتجه نحو ثالث انخفاض أسبوعي عالمياً
-
أسعار الذهب تحلق عالمياً وتكسر حاجز 4300 دولار
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
ارتفاع جماعي لأسواق الأسهم الأوروبية
-
تعرّف على أكثر العرب ثراءً في عام 2025
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا