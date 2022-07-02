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السبت، 02-07-2022 09:44 ص

الإمارات ترفع أسعار البنزين للمرة الخامسة هذا العام

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الوكيل الإخباري - رفعت الإمارات العربية المتحدة أسعار البنزين للمرة الخامسة هذا العام، ما زاد من اتساع الفجوة مع منتجي النفط الآخرين في المنطقة الذين يدعمون الوقود.

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وقفزت تكلفة الوقود في الدولة الخليجية -وهي ثالث أكبر منتج في "أوبك"- بنحو 80% منذ بداية العام وسط ارتفاع أسعار النفط.


وارتفع سعر النفط الخام بنسبة 50% تقريباً هذا العام إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.


وتدعم دول أخرى في المنطقة المنتجة للنفط الوقود بدرجات متفاوتة، لكنَّ الإمارات حررت الأسعار في عام 2015، والبنزين في الإمارات العربية المتحدة الآن أغلى بثلاث مرات عما هو عليه في الكويت، وأكثر من ضعف متوسط سعر اللتر في الدول الخليجية الست المشكّلة لمجلس التعاون الخليجي.


ودفع ارتفاع تكلفة الوقود شركة "أوبر تكنولوجيز" لخدمات النقل إلى رفع الأسعار في الإمارات مرتين هذا العام.


وعلى الرغم من أن أسعار البنزين في الإمارات مرتفعة مقارنة بالمنطقة عند حوالي 1.23 دولار للتر، إلا أنها أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 1.47 دولاراً، وفقاً لبيانات موقع (globalpetrolprices.com) يبلغ متوسط تكلفة البنزين 1.37 دولاراً للتر في الولايات المتحدة، و 2.32 دولاراً في المملكة المتحدة. ( العقارية)


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