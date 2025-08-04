أسهم اليابان تتراجع بأكبر معدل في 4 أشهر بفعل مخاوف اقتصادية

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الوكيل الإخباري- انخفضت الأسهم اليابانية بأكبر قدر في 4 أشهر تقريبًا، الاثنين، مع تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي والاضطرابات المحتملة في السياسات المحلية. اضافة اعلان





وانخفض المؤشر نيكي 1.8% ويتجه صوب أكبر انخفاض له منذ 11 نيسان.



ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 1.5%، وانخفض المؤشر الفرعي لأسهم البنوك 4.2%.



وتراجعت الأسهم الأميركية بشدة، الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم خلق وظائف أقل من المتوقع في تموز، إضافة إلى جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية المضادة ألقت بظلالها على التبادل التجاري العالمي.



وعلى الصعيد الداخلي، تزايدت التكهنات بأن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا قد يستقيل بعد هزيمة حزبه في الانتخابات الشهر الماضي.