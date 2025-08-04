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نتنياهو: سنواصل القتال حتى تحقيق أهداف الحرب في غزة

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
 
الإثنين، 04-08-2025 05:25 م
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أنه سيعقد جلسة للكابنيت خلال هذا الأسبوع لتوجيه الجيش بكيفية تحقيق أهداف حرب غزة.اضافة اعلان


وقال نتنياهو في افتتاح جلسة الحكومة: "علينا القتال معًا لتحقيق أهداف الحرب، وهي هزيمة العدو، وتحرير رهائننا، وضمان ألا تشكّل غزة تهديدًا".

وأضاف: "علينا أن نواصل وقوفنا صفًا واحدًا ونضالنا معًا لتحقيق أهداف الحرب التي حددناها جميعًا: هزيمة حماس، وتحرير رهائننا، وضمان عدم تشكيل غزة تهديدًا لإسرائيل".

ولفت نتنياهو إلى أنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيعقد اجتماعًا لمجلس الوزراء لتوجيه الجيش الإسرائيلي نحو تحقيق هذه الأهداف الثلاثة، جميعها دون استثناء.

من جهته، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خلال الجلسة: "ملتزمون بتحقيق الانتصار والقضاء على حماس".

وأضاف: "نريد مضاعفة عدد السكان في منطقة عسقلان، والقضاء على حماس".

ووفق تقارير إسرائيلية، هناك خياران مطروحان أمام القيادة السياسية، الأول هو غزو شامل للقطاع، وهو ما يعارضه الجيش، الذي يرى أن القضاء الكامل على بنية "حماس" قد يستغرق سنوات، والثاني هو الاستمرار في محاصرة المناطق التي تسيطر عليها الحركة، وخوض حرب استنزاف ضد قواتها المسلحة.

روسيا اليوم 
 
 
gnews

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