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الإثنين، 23-05-2022 12:39 م

الحاج توفيق: لا مؤشرات إيجابية على إمكانية انخفاض الأسعار

ارتفاع-أسعار


الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق إنه لا مؤشرات إيجابية على إمكانية انخفاض الأسعار حتى نهاية العام بسبب الأوضاع الراهنة والاضطرابات العالمية.

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وأوضح الحاج توفيق، في تصريحات لاذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، أن وقف إمدادات التزويد المتمثل بإيقاف تصدير 130 حاوية للأردن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أدى إلى ارتفاع أسعار الزيوت بشكل مفاجئ.


وبين ضرورة وضع خطة لحماية المواطنين أصحاب الطبقة المتوسطة من خلال حزم أمان غذائي تراعي ارتفاع الأسعار مع ثبات قيمة الدخل الشهري.


وأشار الى ضرورة منح القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي حزم مالية وبرامج تمويل مريحة.

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