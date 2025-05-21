الأربعاء 2025-05-21 10:32 ص
 

أسعار النفط عالمياً تقفز بعد تقارير عن تحرك عسكري إسرائيلي محتمل

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 21-05-2025 07:14 ص
الوكيل الإخباري-  أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن أسعار النفط تواصل الصعود بنسبة تصل إلى 1% بعد تقرير عن تحضير إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية.اضافة اعلان


وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز"، فقد تجاوز سعر خام برنت 66 دولاراً للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس بنسبة 3.5%، مدفوعاً بحالة الترقب في الأسواق العالمية لأي تطورات جيوسياسية قد تؤثر على استقرار الإمدادات النفطية.

وارتفعت أسعار النفط بنسبة تصل إلى 1% بعد تقارير عن استعداد إسرائيل لضرب منشآت إيرانية، ما أثار مخاوف من تصعيد عسكري قد يهدد إمدادات النفط في المنطقة.

هذا الصعود جاء مباشرة بعد تداول الأنباء حول التحضيرات الإسرائيلية، مما يعكس حساسية سوق الطاقة تجاه أي توتر في الشرق الأوسط، خاصة بين إسرائيل وإيران.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد أفادت الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة حصلت على معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران.

وقال مسؤولون أمريكيون مطّلعون على أحدث المعلومات الاستخباراتية إن مثل هذه الضربة ستمثل قطيعة صارخة مع الرئيس دونالد ترامب، كما أنها قد تنذر بصراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط، وهو أمر طالما سعت الولايات المتحدة إلى تجنّبه منذ أن أجّجت حرب غزة التوترات.

وذكر المسؤولون أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قراراً نهائياً، مشيرين إلى وجود خلاف عميق داخل الحكومة الأمريكية حول احتمالية اتخاذ إسرائيل قراراً في نهاية المطاف.

روسيا اليوم
 
gnews

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