الأحد 17-09-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 17-09-2023 03:09 م

العملات في العالم أمام اسبوع حاسم

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الوكيل الإخباري - تترقب أسواق العملات في العالم، صدور العديد من التقارير والبيانات الاقتصادية خلال هذا الأسبوع في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر، والتي سيكون لها تأثير كبير على مختلف العملات، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، والذي يترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي حول الفائدة هذا الأسبوع.اضافة اعلان


وتالياً أهم البيانات التي تترقبها الأسواق: نتائج اجتماع الاحتياطي الاسترالي، بيانات التضخم الكندي، بيانات التضخم في بريطانيا، قرارات الفيدرالي الأمريكي وتحركات أسواق العملات، قرارات بنك إنجلتر، قرارات بنك اليابان.

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