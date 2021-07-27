الهيئة المصرية للثروة المعدنية توقع عقوداً مع شركة باريك غولد للبحث عن الذهب

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الثلاثاء، توقيع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، أربعة عقود، للبحث عن الذهب مع "باريك غولد" الكندية، ثاني أكبر شركة للتنقيب عن الذهب في العالم.

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وأضافت وزارة البترول المصرية، في بيان أن هذا أول استثمار للشركة في مصر، وأنها ستبحث عن الذهب في 19 قطاعا بالصحراء الشرقية بإجمالي استثمارات 8.8 مليون دولار.

وتعد "باريك غولد" من بين 11 شركة عالمية ومصرية فازوا بعطاء للبحث عن الذهب في نوفمبر الماضي.



وشمل ذلك العطاء 320 قطاعا بمساحة إجمالية 56 ألف كيلومتر مربع.

المصدر: سكاي نيوز