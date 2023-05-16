بالصور .. تعرّف على سعر بيع أغلى مجموعة مجوهرات خاصة في العالم

الوكيل الإخباري - بيعت مئات من المجوهرات التي كانت تمتلكها المليارديرة النمساوية الراحلة هايدي هورتن مقابل 176 مليون فرنك سويسري، ما يعادل 196 مليون دولار أميركي، لتصبح أغلى مجموعة مجوهرات خاصة في العالم تُعرض في مزاد علني.

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وحطمت عملية البيع تلك الرقم القياسي الذي حققته مجموعة إليزابيث تايلور منذ أكثر من عقد، والتي تقدر أحجارها بما يقرب من 116 مليون دولار في نيويورك عام 2011.



وعُقد المزاد الأسبوع الماضي على الرغم من المخاوف التي اثيرت بشأن مصدر ثروة هورتن.



ووفقاً لشركة المزادات كريستيز، قالت مجلة فوربس إن ثروة هورتن الصافية بلغت نحو 3 مليارات دولار عندما توفيت في حزيران من العام الماضي، وكانت قد ورثت مليار دولار من زوجها الأول، هيلموت هورتن، بعد وفاته في عام 1987.



وفي بيان وقالت كريستيز إن مصدر ثروة هورتن كان مسألة عامة، وإن الممارسات التجارية لزوجها السابق موثقة جيداً.



وأضافت أن العائدات ستذهب إلى مؤسسة هايدي هورتن، التي تدعم مجموعة هايدي هورتن، والمتحف الذي أسسته في فيينا بالنمسا قبل وفاتها، بالإضافة إلى الأبحاث الطبية ومؤسسات رعاية الأطفال والقضايا الخيرية الأخرى.



وتزامن المزاد الذي استمر ليومين الأسبوع الماضي في جنيف بسويسرا، مع مزاد آخر على الإنترنت ينتهي يوم الاثنين، وسيُعقد مزاد آخر على الإنترنت في نوفمبر تشرين الثاني، وتضمنت مجموعة هورتن أكثر من 700 جوهرة، التي توقعت دار كريستيز في البداية بيعها بأكثر من 150 مليون دولار.



ولكن مع استمرار مجموعة هورتن في تحطيم التوقعات، أثر ذلك سلباً على أداء العديد من المعروضات باهظة الثمن.



حيث حققت أغلى قطعة مُشاركة، وهي خاتم كارتييه مصنوع من الياقوت والألماس بلون أحمر بدرجة دم الحمامة، ما يزيد قليلاً على 13 مليون فرنك سويسري، ما يعادل 14.5 مليون دولار، على الرغم من توقع كريستيز أن تحقق نحو 18 مليون فرنك سويسري، ما يعادل 20 مليون دولار.



وبيعت قلادة الماس بريوليت أوف إنديا التي يبلغ وزنها 90 قيراطاً من تصميم هاري وينستون بأقل من المتوقع، إذ بيعت بمبلغ 6.3 مليون فرنك سويسري، ما يعادل 7 ملايين دولار أميركي.



وعقد هاري وينستون بماسة بوزن 90.38 قيراط على شكل كمثرى، مع قطع أصغر من الألماس.



وعلى النقيض، تخطت مبيعات خاتم ألماس بولغاري أكثر من ضعف المتوقع لتبلغ 9.1 مليون فرنك سويسري، ما يعادل 10.1 مليون دولار، وشملت المجوهرات الأخرى المعروضة للبيع مقتنيات من ماركات فاخرة مثل تيفاني وفان كليف أند آربلز. ( CNN الاقتصادية )









