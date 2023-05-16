الثلاثاء 16-05-2023
الوكيل الاخباري

التربية: تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي إلكترونيا مطلع شهر حزيران المقبل

كم يوما تبقى لحلول عيد الاضحى 2023؟

النجار: 4 ملايين م3 إضافية لتعزيز كميات مياه الشرب خلال الصيف الحالي

اتفاق أردني صيني لإنشاء مراكز مطاعيم وصيانة مركبات كهربائية وتكنولوجيا الزراعة الذكية

بحث يحذر المستهلكين: لا تشتروا عبر البطاقات الائتمانية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي وفداً عسكرياً عُمانياً

بوشيلين: الجيش الأوكراني يرسل مزيدا من الحشود إلى أجنحة أرتيوموفسك

جهود لإخراج شخص سقط في بئر عمقها 30 مترا في العقبة - صور

الأمن الروسي يضبط رجلا حاول تهريب 24 كلغ من الذهب في مطار موسكو

اصابتان بتصادم 6 مركبات على طريق الحزام

 
الثلاثاء، 16-05-2023 12:44 م

بالصور .. تعرّف على سعر بيع أغلى مجموعة مجوهرات خاصة في العالم

1


الوكيل الإخباري - بيعت مئات من المجوهرات التي كانت تمتلكها المليارديرة النمساوية الراحلة هايدي هورتن مقابل 176 مليون فرنك سويسري، ما يعادل 196 مليون دولار أميركي، لتصبح أغلى مجموعة مجوهرات خاصة في العالم تُعرض في مزاد علني.

اضافة اعلان


وحطمت عملية البيع تلك الرقم القياسي الذي حققته مجموعة إليزابيث تايلور منذ أكثر من عقد، والتي تقدر أحجارها بما يقرب من 116 مليون دولار في نيويورك عام 2011.


وعُقد المزاد الأسبوع الماضي على الرغم من المخاوف التي اثيرت بشأن مصدر ثروة هورتن.


ووفقاً لشركة المزادات كريستيز، قالت مجلة فوربس إن ثروة هورتن الصافية بلغت نحو 3 مليارات دولار عندما توفيت في حزيران من العام الماضي، وكانت قد ورثت مليار دولار من زوجها الأول، هيلموت هورتن، بعد وفاته في عام 1987.


وفي بيان وقالت كريستيز إن مصدر ثروة هورتن كان مسألة عامة، وإن الممارسات التجارية لزوجها السابق موثقة جيداً.

وأضافت أن العائدات ستذهب إلى مؤسسة هايدي هورتن، التي تدعم مجموعة هايدي هورتن، والمتحف الذي أسسته في فيينا بالنمسا قبل وفاتها، بالإضافة إلى الأبحاث الطبية ومؤسسات رعاية الأطفال والقضايا الخيرية الأخرى.


وتزامن المزاد الذي استمر ليومين الأسبوع الماضي في جنيف بسويسرا، مع مزاد آخر على الإنترنت ينتهي يوم الاثنين، وسيُعقد مزاد آخر على الإنترنت في نوفمبر تشرين الثاني، وتضمنت مجموعة هورتن أكثر من 700 جوهرة، التي توقعت دار كريستيز في البداية بيعها بأكثر من 150 مليون دولار.


ولكن مع استمرار مجموعة هورتن في تحطيم التوقعات، أثر ذلك سلباً على أداء العديد من المعروضات باهظة الثمن.


حيث حققت أغلى قطعة مُشاركة، وهي خاتم كارتييه مصنوع من الياقوت والألماس بلون أحمر بدرجة دم الحمامة، ما يزيد قليلاً على 13 مليون فرنك سويسري، ما يعادل 14.5 مليون دولار، على الرغم من توقع كريستيز أن تحقق نحو 18 مليون فرنك سويسري، ما يعادل 20 مليون دولار.


وبيعت قلادة الماس بريوليت أوف إنديا التي يبلغ وزنها 90 قيراطاً من تصميم هاري وينستون بأقل من المتوقع، إذ بيعت بمبلغ 6.3 مليون فرنك سويسري، ما يعادل 7 ملايين دولار أميركي.


وعقد هاري وينستون بماسة بوزن 90.38 قيراط على شكل كمثرى، مع قطع أصغر من الألماس.


وعلى النقيض، تخطت مبيعات خاتم ألماس بولغاري أكثر من ضعف المتوقع لتبلغ 9.1 مليون فرنك سويسري، ما يعادل 10.1 مليون دولار، وشملت المجوهرات الأخرى المعروضة للبيع مقتنيات من ماركات فاخرة مثل تيفاني وفان كليف أند آربلز. ( CNN الاقتصادية )





إقرأ ايضا
257119Image1-1180x677_d

الليرة التركية تهبط الى قرب أدنى مستوى في شهرين

image

بحث يحذر المستهلكين: لا تشتروا عبر البطاقات الائتمانية

5

ارتفاع غير متوقع لمعدل البطالة في بريطانيا

582

مخاوف التخلّف عن سداد الدين الأمريكي تضغط على الدولار

2023515193424324PD

للأردنيين.. كيف تعرف الذهب الأصلي من المغشوش؟

212

مكاسب متواضعة للأسهم الأميركية وسط مخاوف حدوث التباطؤ

أخبار متعلقة
4202310113927927094818

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الاثنين

420233093335515702419

أسعار الذهب الاثنين في الأردن

wealthiest_cities_2023_header_banner_1000

تعرّف على أغنى 10 مدن في العالم لعام 2023 - أسماء

17712949761681761218

6 مؤشرات على حدوث أزمة ديون في أميركا

1 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

1 - Copy

انخفاض أسعار الذهب في الأردن 20 قرشا للغرام