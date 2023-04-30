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الأحد، 30-04-2023 12:11 م

تعرّف على أغنى 10 مدن في العالم لعام 2023 - أسماء

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الوكيل الإخباري - كشفت Henley & Partners عن تقريرها السنوي لأغنى المدن في العالم، والذي يعتمد على سرعة نمو عدد المليونيرات في السنوات العشر الماضية.اضافة اعلان


وجمعت New World Wealth بيانات من 97 مدينة موزعة على 9 أقاليم حول العالم، وقسم التقرير المدن بناء على عادات الإنفاق لأكثر من 150 ألف شخص من أصحاب الثروات المرتفعة مع التركيز على أولئك الذين لديهم أصول قابلة للاستثمار بأكثر من 10 ملايين دولار.

وجاءت نيويورك في المركز الأول، إذ زاد عدد الأشخاص بالغي الثراء ما بين 2012 و2022 بنحو 40%، حيث يعيش هناك 340 ألف شخص تتجاوز ثروتهم مستويات مليون دولار، و724 شخصاً تتخطى ثروتهم 100 مليون دولار، بجانب 58 مليارديراً.

وتالياً أغنى 10 مدن في العالم:

-1- نيويورك (الولايات المتحدة الامريكية)

-2- طوكيو (اليابان)

-3- منطقة خليج سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة الامريكية)

 -4- لندن (بريطانيا)

-5- سنغافورة (سنغافورة)

-6- لوس أنجلوس (الولايات المتحدة الامريكية)

-7- هونغ كونغ (هونغ كونغ)

-8- بكين (الصين)

-9- شنغهاي (الصين)

-10- سيدني (أستراليا)

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