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الثلاثاء، 09-01-2024 02:00 م

تراجع المؤشر الأردني لثقة المستثمر 5.6% خلال الربع الثالث من 2023

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الوكيل الإخباري - شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر، الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، تراجعا بنسبة 5.6%، ليصل إلى 168.8 نقطة في الربع الثالث من عام 2023، بعد أن كانت قيمته 178.8 نقطة في الربع الثاني من عام 2023.

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وبين تقرير المنتدى، أن مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي شهد تراجعاً من 191.1 نقطة في الربع الثاني من عام 2023، إلى 174.5 نقطة في الربع الثالث عام 2023، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من عام 2023 بمعدل نمو 2.7%، بعد أن كان 2.6% خلال الربع الثاني عام 2023. فيما بلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من عام 2022، ما نسبته 2.5%.


ووصلت قيمة العجز في الموازنة بعد المنح إلى قرابة 695.2 مليون دينار في الربع الثالث عام 2023، بعد أن كانت 318.7 مليون دينار في الربع الثاني عام 2023. فيما كان العجز قرابة 559.5 مليون دينار في الربع الثالث لعام 2022.


وبلغت قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر ما يقارب 147.4 مليون دينار في الربع الثالث عام 2023، ووصل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى قرابة 93.3 نقطة في الربع الثالث من عام 2023.


وأشار التقرير إلى أن مؤشر الثقة في النظام النقدي حافظ على نفس مستواه في الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، ليستقر عند 200 نقطة، فيما نمت قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من 12.24 مليار دينار في الربع الثاني عام 2023، إلى 12.25 مليار دينار في الربع الثالث عام 2023، أي بنسبة ارتفاع 0.1%.

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