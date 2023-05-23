الثلاثاء 23-05-2023
الوكيل الاخباري

مندوباً عن جلالة الملك الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

الطفلة سارة تحصل على المركز الأول بمسابقة للقرآن الكريم في جرش

عزايزة : حوارتنا منفتحة مع الجميع بالتركيز على المرأة والشباب

الطاقة تطرح عطاء لنقل النفط من العراق

إنشاء بنك للبذور في الأردن بتكلفة تصل إلى 3 ملايين دينار

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الثلاثاء

الحنيفات: أسعار الاضاحي ضمن معدلها ولا يوجد احتكار في سوق اللحوم

الشمالي يلتقي نظيره السوري في القاهرة

البترا: فعاليات شعبية تحتفل بزفاف ولي العهد

الضمان توضح حول وفاة عامل بسبب سقوط مصعد كهربائي في عمّان

 
الثلاثاء، 23-05-2023 02:13 م

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الثلاثاء

imgid556975


الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الثلاثاء، 321 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 281 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب انخفضت خلال التداولات العالمية وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار المعدن الأصفر في الأردن بنحو 30 قرشا للغرام.

وأضافت أن الطلب ضعيف في الوقت الحالي على الذهب في السوق المحلي، وسط توقعات بارتفاع الطلاب خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أنه في حال توصل الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي إلى توافق حول رفع سقف الدين فإن الأسعار ستهبط تحت حاجز 2000 دولار للأونصة.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم الثلاثاء، 40.1 دينارا لجهة الشراء من المحلات و38.4 دينارا لجهة البيع.

إقرأ ايضا
2023_05_22_01_45_34

الطاقة تطرح عطاء لنقل النفط من العراق

883d9a7dacd7665d3073199386a81521

النقد الدولي: بريطانيا ستتجنب الركود العام الجاري

1680165810847

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بنمو الطلب

2187796-47506620

توقعات بتراجع معدل التضخم في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ 30 عاما

file

الدولار عند أعلى مستوى في 6 أشهر مقابل الين

3 - Copy

انخفاض أسعار الذهب في الأردن 30 قرشا للغرام

أخبار متعلقة
ليرة

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الخميس

imgid556975

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الأربعاء

imgid556975

هكذا أصبحت أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا بعد انخفاض الذهب

imgid556975

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الأربعاء

ليرة

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

imgid556975

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن