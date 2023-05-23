تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري

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- بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الثلاثاء، 321 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 281 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب انخفضت خلال التداولات العالمية وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار المعدن الأصفر في الأردن بنحو 30 قرشا للغرام.وأضافت أن الطلب ضعيف في الوقت الحالي على الذهب في السوق المحلي، وسط توقعات بارتفاع الطلاب خلال الفترة المقبلة.وأشارت إلى أنه في حال توصل الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي إلى توافق حول رفع سقف الدين فإن الأسعار ستهبط تحت حاجز 2000 دولار للأونصة.وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم الثلاثاء، 40.1 دينارا لجهة الشراء من المحلات و38.4 دينارا لجهة البيع.