تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري -

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أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب شهد انخفاضا عند 1943 دولارا للأونصة عالميا .وقالت النقابة لـ "الوكيل الإخباري" أن سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن بلغ 317 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 278 دينارا.وأشارت إلى أن الطلب على شراء الذهب في السوق المحلي ما زال ضعيفا بالنسبة لهذا الوقت من العام.وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 39.5 دينارا لجهة الشراء من المحلات و37.9 دينارا لجهة البيع.ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.