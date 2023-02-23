بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الخميس، 298 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 260 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.



وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن انخفاض أسعار الذهب عالميا انعكس على أسعاره محليا بانخفاض وصل إلى 30 قرشا للغرام الواحد.

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وأشارت إلى أن الطلب والعرض في سوق الذهب محليا ما زال ضعيفا بالنسبة للوقت الحالي.



وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 37.2 دينارا لجهة الشراء من المحلات و35.6 دينارا لجهة البيع.



ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.