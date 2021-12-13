توقعات بتثبيت اسعار المحروقات الشهر المقبل

الوكيل الإخباري - توقع الخبير النفطي هشام عقل أن تثبت الحكومة اسعار المحروقات لشهر كانون الثاني القادم لتبقى كما هي عليه.

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وبيّن عقل، لـ " الوكيل الإخباري" أن القرار التثبيت يأتي لما كان الفرق في الشهرين الماضيين، حيث سجل شهر 10 انخفاضا في اسعار النفط، وفي شهر 11 سجل ارتفاعاً و من المتوقع أن يرتفع مع نهاية 12 الى اكثر من 80 دولار للبرميل.

واشار إلى أن الطلب على النفط بتزايد والاسعار لن تقل عن 70 دولار للبرميل، ما يجبر الحكومة تثبيت الاسعار وتحمل الفروقات.