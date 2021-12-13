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الإثنين، 13-12-2021 01:19 م

توقعات بتثبيت اسعار المحروقات الشهر المقبل

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الوكيل الإخباري - توقع الخبير النفطي هشام عقل أن تثبت الحكومة اسعار المحروقات لشهر كانون الثاني القادم لتبقى كما هي عليه.

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وبيّن عقل، لـ " الوكيل الإخباري" أن القرار التثبيت يأتي لما كان الفرق في الشهرين الماضيين، حيث سجل شهر 10 انخفاضا في اسعار النفط، وفي شهر 11 سجل ارتفاعاً و من المتوقع أن يرتفع مع نهاية 12 الى اكثر من 80 دولار للبرميل. 

 

واشار إلى أن الطلب على النفط بتزايد والاسعار لن تقل عن 70 دولار للبرميل، ما يجبر الحكومة تثبيت الاسعار وتحمل الفروقات. 

 

وكانت قد قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت سعر بيع البنزين أوكتان 90 لشهر كانون أول الماضي عند 835 فلسا للتر، وسعر البنزين أوكتان 95 عند 1070 فلسا للتر، وسعر الديزل عند 615 فلسا للتر، وسعر الكاز عند 615 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.

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