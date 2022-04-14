رئيس أكبر بنك أميركي يحذر من غيوم لعاصفة مدمرة للاقتصاد

الوكيل الإخباري -حذر الرئيس التنفيذي لـ"جي بي مورغان"، جيمي ديمون، من تزايد خطر سقوط الاقتصاد الأميركي بالصدفة في دوامة الركود، في الوقت الذي يكافح فيه بنك الاحتياط الفيدرالي التضخم.



وقال الرئيس التنفيذي لأكبر بنك أميركي من حيث حجم الأصول، إن النمو الاقتصادي سيستمر على الأقل خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام، بدعم من الطلب الاستهلاكي وتسارع الشركات لسداد ديونها في الوقت المحدد.



إلا أنه حذر من ضبابية الرؤية بعد 6 أشهر من الأن، إذ قال للمحللين: "لديك متغيران كبيران آخران الجميع يدركهما"، مشيراً إلى التضخم والتشديد الكمي، أو عكس سياسات شراء السندات الفيدرالية، وفقاً لما ذكرته "CNBC

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