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الثلاثاء، 01-11-2022 05:53 م

أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا الوضع بشأن اتفاق الحبوب

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الوكيل الاخباري- أعلن مكتب الرئاسة التركي، أن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يبحثان هاتفيا الوضع بشأن "اتفاق الحبوب".

ووفقا لبيان الرئاسة: "أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تم خلال المحادثة بحث القضايا الإقليمية، وخاصة آخر التطورات في الأزمة الروسية الأوكرانية".

وبحسب البيان، أكد الرئيس أردوغان أن أنقرة ستستمر في اتخاذ المبادرات اللازمة لجميع الأطراف، لحل المشاكل المتعلقة بتنفيذ مذكرة اسطنبول بشأن توريد الحبوب".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو بحث هاتفيا مع نظيره التركي خلوصي أكار، قرار الجانب الروسي تعليق مشاركته في اتفاق الحبوب.

ويوم السبت 29 أكتوبر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق مشاركتها في مبادرة " حبوب البحر الأسود"، بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات كييف على سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية في سيفاستوبول، باستخدام طائرات مسيرة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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