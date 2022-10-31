بوتين يعزي قيادة الهند بضحايا حادثة انهيار الجسر المعلق

الوكيل الإخباري- أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه إلى الرئيس الهندي، دروبادي مورم، ورئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بضحايا حادثة انهيار جسر معلق في ولاية غوجارات الهندية.

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وجاء في برقية التعزية : "أرجو أن تتقبلوا تعازينا بضحايا الحادث المأساوي بانهيار الجسر في ولاية غوجارات".



كما أعرب الرئيس بوتين عن التضامن العميق مع أسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.



وذكرت صحيفة "The Hindu"، نقلا عن مسؤول حكومي محلي، أن عدد القتلى من جراء انهيار الجسر المعلق ارتفع إلى 141. وسط توقعات بارتفاع هذا العدد وفقا لحالة المصابين.

روسيا اليوم