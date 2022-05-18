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الأربعاء، 18-05-2022 06:50 ص

أستراليا تفرض عقوبات ضد صحفيين روس

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الوكيل الإخباري - أدرجت السلطات الأسترالية في قائمة العقوبات عددا من الصحفيين والإعلاميين الروس، منهم المدير العام لشبكة RT أليكسي نيكولوف، والمدير العام لوكالة الأنباء "نوفوستي"وغيرهما .

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وبحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، شملت العقوبات، المدير العام لوكالة الأنباء "نوفوستي"، الإعلامي الشهير دميتري كيسيليوف، والمدير العام لشبكة RT أليكسي نيكولوف، والمراسل الحربي الصحفي يفغيني بودوبني، والمراسل العسكري لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية الكسندر كوتس، والمراسل الخاص لكومسومولسكايا برافدا دميتري ستيشين وغيرهم من الصحفيين الروس.


كما ضمت القائمة النائب الأول لمدير FSB (جهازالأمن الفيدرالي الروسي) سيرغي كوروليوف، والقائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر تشوبريان، ومدير المتحف المركزي للحرب الوطنية العظمى الكسندر شكولنيك، والنائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة نيكولاي بوغدانوفسكي، والرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم ميديا" الكسندر زاروف، وغيرهم.


كما تم فرض قيود أيضا على مؤسستين بيلاروسيتين: الشركة المصنعة للمركبات المجنزرة "Minotor-Service"، و"OAO KB Radar".


بالإضافة إلى ذلك، تضمنت القائمة النائبين السابقين في برلمان أوكرانيا، إيليا كيفا، وتاراس كوزاك.


ولغاية الآن تم إدراج 812 فردا و47 كيانا ووكالة في قائمة العقوبات الأسترالية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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