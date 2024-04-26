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الجمعة، 26-04-2024 04:39 م

قصف وغارات إسرائيلية تدمّر عشرات المنازل جنوبي لبنان

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الوكيل الإخباري- واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتداءاته على جنوب لبنان، بغارات وقصف دمّرا عشرات المنازل والمنشآت.

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وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة مستهدفا بلدات طيرحرفا، عيتا الشعب وحانين.

 

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الطيران المسيّر أغار على سيارة على طريق بلدتي الضهيرة والزلوطية، من دون الإفادة بوقوع إصابات.

 

وأضاف: "سُجِّلَت غارات للطيران الإسرائيلي على شبعا وكفرشوبا ما أدى إلى أضرار في عدد كبير من المنازل". ولفت المصدر إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدات يارين والجبين والضهيرة ويارين؛ مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المنازل. وتابع: "تعرضت كذلك أطراف بلدات شبعا وكفرشوبا وحلتا لأكثر من 150 قذيفة إسرائيلية".


 




 

 


 

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