ألمانيا: نأمل في نهج مشترك تجاه إيران

الوكيل الإخباري - قال دبلوماسي ألماني، الاثنين إن أمام بلاده فرصة للعودة إلى نهج مشترك مع الولايات المتحدة وسائر أوروبا، تجاه الاتفاق النووي مع إيران بعد تولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية.



وقال الدبلوماسي الألماني الذي طلب عدم كشف اسمه: "مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة السلطة في العام المقبل، ستتاح لنا الفرصة لاستخدام الاتفاق النووي مع إيران للغرض الذي وجد من أجله، وهو تقييد برنامج طهران النووي".

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وأضاف بعد اجتماع عقده وزراء خارجية أوروبيون في برلين لاثنين: "هذا مطلوب بشكل عاجل، في ضوء انتهاك إيران التزاماتها النووية بشكل متزايد".



وقال إن دولا أوروبية تستعد لفترة من الدبلوماسية المكثفة لعلمها أنها ستواجه مفاوضات صعبة.

المصدر : روسيا اليوم

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