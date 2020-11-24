الثلاثاء 24-11-2020
الوكيل الاخباري

المملكة على موعد مع منخفض جوي

وفيات الثلاثاء 24/11/2020

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أجواء لطيفة الحرارة الثلاثاء

اعلان صادر عن رئاسة الوزراء لوظيفة قيادية شاغرة

شاهد بالصور .. بناء مستشفى ميداني لحالات كورونا في عمان

الفنان محمد رمضان يرد على قرار منعه عن التمثيل

أردنية في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن

تونس: 41 وفاة و485 إصابة جديدة بكورونا

الصحة العالمية: اللقاحات والتدابير الصحية ستساعد بإنهاء جائحة كورونا

الثلاثاء، 24-11-2020 08:08 ص

بعد تولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية

ألمانيا: نأمل في نهج مشترك تجاه إيران

الم
مبنى وزارة الخارجية الألمانية في برلين


الوكيل الإخباري - قال دبلوماسي ألماني، الاثنين إن أمام بلاده فرصة للعودة إلى نهج مشترك مع الولايات المتحدة وسائر أوروبا، تجاه الاتفاق النووي مع إيران بعد تولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية.

وقال الدبلوماسي الألماني الذي طلب عدم كشف اسمه: "مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة السلطة في العام المقبل، ستتاح لنا الفرصة لاستخدام الاتفاق النووي مع إيران للغرض الذي وجد من أجله، وهو تقييد برنامج طهران النووي".

اضافة اعلان

وأضاف بعد اجتماع عقده وزراء خارجية أوروبيون في برلين لاثنين: "هذا مطلوب بشكل عاجل، في ضوء انتهاك إيران التزاماتها النووية بشكل متزايد".


وقال إن دولا أوروبية تستعد لفترة من الدبلوماسية المكثفة لعلمها أنها ستواجه مفاوضات صعبة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
ترامي

ترامب: قرار نقل السلطة لا يعني الموافقة على نتائج الانتخابات

ترا

موقع أمريكي : ترامب يفكر بالترشح للرئاسة في عام 2024

مقا

تركيا .. تحييد 4 مسلحين من العمال الكردستاني بالعراق

image

الاتحاد الأوروبي: الأيام المقبلة حاسمة في العلاقة مع تركيا

220192219243912

تطورات الازمة الليبية

20201106_1604661466-810

فريق الرئيس الامريكي بايدن يرحب بقرار ترامب ويتحدث عن انتقال سلس للسلطة

أخبار متعلقة
علم-السعودية-المملكة-الرياض

السعودية تطلب أن تكون جزءا في أي اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران

واشنطن

واشنطن تنشر قاذفاتB-52 في الشرق الأوسط

thumb_283987_700_400_0_0_exact

استهداف السفارة الايرانية في العاصمة الأفغانية

وار

واشنطن .. منح العراق إعفاء جديد من عقوباتها المفروضة على إيران

ايران

إيران : لن نكترث بنتيجة الانتخابات الأمريكية