إيران : لن نكترث بنتيجة الانتخابات الأمريكية

الوكيل الإخباري - أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، وزاد إن "طهران لا تكترث بنتيجة الانتخابات الأمريكية، بل تنظر إلى سياسات الإدارة الأمريكية المقبلة".



وأضاف قائلا: "نحن لا ننظر إلى المرشح الذي سيفوز في الانتخابات الأمريكية، بل إلى سياسات الحزب تجاه إيران".

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وجاء ذلك بعد مصادقة البرلمان الإيراني على مشروع قانون يلزم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20%، وبكمية 120 كيلوغراما سنويا.



وتترقب دول العالم نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر إجراؤها يوم غد الثلاثاء، والتي ستكون هي الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، حيث يتنافس ممثل الحزب الجمهوري، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع ممثل الحزب الديمقراطي، جو بايدن.



المصدر: روسيا اليوم

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