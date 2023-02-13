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الإثنين، 13-02-2023 09:04 ص

أمريكا تدعو مجلس الأمن للموافقة على إرسال المزيد من المساعدات إلى سوريا

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الوكيل الإخباري - دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأحد إلى "التصويت الفوري" على السماح بإرسال مساعدات دولية إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة عبر مزيد من المعابر الحدودية من تركيا بعد زلزال الأسبوع الماضي.

وتمكنت الأمم المتحدة منذ عام 2014 من إرسال مساعدات إلى ملايين الأشخاص في الجزء الشمالي الغربي من سوريا عبر تركيا وذلك بموجب تفويض من مجلس الأمن لكنه يقتصر حاليا على استخدام معبر حدودي واحد فقط.

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وقالت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة في بيان لرويترز "في الوقت الحالي كل ساعة لها أهميتها. الناس في المناطق المتضررة يعتمدون علينا".


وأضافت "لا يمكننا أن نخذلهم.. علينا أن نصوت على الفور على قرار يستجيب لدعوة الأمم المتحدة للسماح باستخدام معابر حدودية إضافية لتوصيل المساعدات الإنسانية.. حان الوقت للتحرك بإلحاح وهدف".


والأسبوع الماضي، قال مارتن جريفيث منسق الأمم المتحدة للإغاثة والموجود في تركيا ومن المقرر أن يزور سوريا، إنه سيطلب من مجلس الأمن السماح بوصول المساعدات عبر معبرين حدوديين آخرين قائلا إن هناك "حالة إنسانية واضحة للغاية".


كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى تسهيل وصول المساعدات إلى المتضررين. 


البيان

 




 

 


 

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