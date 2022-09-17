أميركا ترفع حظر الأسلحة عن قبرص

الوكيل الإخباري - أعلنت الولايات المتحدة رفع حظر الأسلحة المفروض على جزيرة قبرص، وهو الأمر الذي نددت فيه أنقرة بينما رحبت به نيقوسيا.

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ونددت وزارة الخارجية التركية، السبت، بشدة بتوسيع نطاق قرار اتخذته الولايات المتحدة في سبتمبر 2020 برفع حظر الأسلحة المفروض على قبرص.



وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت الجمعة أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، رفع قيود تجارة الأسلحة عن قبرص للسنة المالية 2023.



وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن هذا القرار "سيزيد من تعنت الجانب اليوناني من قبرص ويؤثر سلبا على جهود إعادة تسوية القضية القبرصية"، وفق "رويترز".



وذكر البيان "سيؤدي إلى سباق تسلح في الجزيرة، ويضر بالسلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط"، داعيا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها واتباع سياسة متوازنة تجاه الجانبين في قبرص.

سكاي نيوز