السبت 16-10-2021
الوكيل الاخباري

كندا.. مزاعم بوجود مستويات عالية جدا من الزيوت في المياه

أسعار الذهب السبت 16/ 10/ 2021

الجغبير: 4.4 مليار دولار فرص تصديرية أردنية غير مستغلة

الصحة النيابية: إدخال 8 حالات منها شاب عشريني إلى مستشفى جرش

ماليزيا تنوي منع السكان غير الملقحين ضد كورونا من الامتيازات

وزير الصحة : انتشار فرق لأخذ عينات للتأكد من انتشار شيغيلا

وفاة 3 وإصابة 7 أشخاص جراء زلزال في جزيرة بالي

وفيات السبت 16/10/2021

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

إدخال 8 أطفال مشتبه بتسممهم إلى مستشفى جرش

السبت، 16-10-2021 08:34 ص

أنقرة تستعد لشن عملية عسكرية شمال سوريا

دبابه


الوكيل الإخباري- نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أتراك أن أنقرة تستعد لشن عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا ردا على هجمات أسفر أحدثها عن وفاة شرطييْن تركيين، وذلك في حال فشلت محادثات مرتقبة مع واشنطن وموسكو بهذا الشأن.

اضافة اعلان


ونقلت الوكالة عن مسؤول تركي وصفته بالبارز قوله "من الضروري تطهير المناطق في شمال سوريا وخصوصا منطقة تل رفعت التي تنطلق منها هجمات ضدنا باستمرار".


وأضاف المسؤول أن الجيش ووكالة المخابرات الوطنية يتخذان الاستعدادات للعملية العسكرية المحتملة ضد وحدات حماية الشعب، وهي الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري، والمكوّن الرئيس ضمن ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية.


وكان أردوغان قد وصف الهجوم الأخير الذي توفي فيه شرطيان تركيان بأعزاز بـ "القشة التي قصمت ظهر البعير" بحسب وكالة الأناضول.

 

المصدر: الجزيرة

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
616a6c374c59b7109504e0c7

وفاة 3 وإصابة 7 أشخاص جراء زلزلال في جزيرة بالي

145-013851-0_16169f4eb092f6_700x400

داعش تتبنى تفجير مسجد قندهار

616a57d742360426ab55a09b

تونس تبحث مع السعودية والإمارات مسألة دعم موارد الدولة

قبرص2

قبرص تعتزم سحب الجنسية من 45 مستثمرا أجنبيا

كلنتون

آخر التطورات الصحية للرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون

6169d2ca4236042dfc5fd3b5

الصين ترحب بالمحادثات بين إيران والاتحاد الأوروبي