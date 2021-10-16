أنقرة تستعد لشن عملية عسكرية شمال سوريا

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أتراك أن أنقرة تستعد لشن عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا ردا على هجمات أسفر أحدثها عن وفاة شرطييْن تركيين، وذلك في حال فشلت محادثات مرتقبة مع واشنطن وموسكو بهذا الشأن.

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ونقلت الوكالة عن مسؤول تركي وصفته بالبارز قوله "من الضروري تطهير المناطق في شمال سوريا وخصوصا منطقة تل رفعت التي تنطلق منها هجمات ضدنا باستمرار".



وأضاف المسؤول أن الجيش ووكالة المخابرات الوطنية يتخذان الاستعدادات للعملية العسكرية المحتملة ضد وحدات حماية الشعب، وهي الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري، والمكوّن الرئيس ضمن ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية.



وكان أردوغان قد وصف الهجوم الأخير الذي توفي فيه شرطيان تركيان بأعزاز بـ "القشة التي قصمت ظهر البعير" بحسب وكالة الأناضول.

المصدر: الجزيرة