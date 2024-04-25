للمصريين .. غرامة بالآلاف أوحرمان من دخول السعودية لـ10 سنوات بهذه الحالة

الوكيل الإخباري- تبدأ مصر تسيير أولى رحلات الحج السياحي البري لهذا العام اعتبارًا من 31 أيار القادم، فيما تبدأ أولى رحلات الحج السياحي الجوي يوم 2 حزيران.

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وفي هذا الصدد، كشف مصدر بغرفة شركات السياحة عن التأشيرات الممنوعة أداء الحج من خلالها هذا الموسم، وهي كالآتي:



تأشيرة الزيارة.

التأشيرة السياحية.

تأشيرة العمل.

تأشيرة المرور "الترانزيت".

تأشيرة الزيارات بأنواعها (عائلية - تجارية - عمل - شخصية - إلكترونية - سياحية - حكومية - مرور - تأشيرة خدمة الحجاج - تأشيرة العمرة).



وأوضح المصدر أن أداء الحج بتأشيرات غير مصرح بها، تصل غرامتها لـ10 آلاف ريال سعودي، أو حرمان من دخول المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات.



RT



