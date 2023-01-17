أوكرانيا تستلم مجنزرات برمائية سويدية تعود إلى الستينيات

الوكيل الاخباري- ظهرت في تشكيلات جيش نظام كييف مدرعات Bandvagn 202 المزدوجة التي أخرجها الجيش السويدي من حوزته.



ويشار إلى أن تلك المجنزرات البرمائية اشتراها رجل أعمال مجهول، ووصل إلى أوكرانيا بضع قطع منها. ويخطط لاستخدمها كعربات لإجلاء الجرحى من ميدان القتال.



ويتوقع أن تنقل إلى أوكرانيا في وقت لاحق 10 مدرعات أخرى من هذا النوع.

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يذكر أن إنتاج Bandvagn 202 بدأ مطلع الستينيات في شركة Bolinder-Munktell السويدية واستمر لغاية عام 1981.



وتعتبر Bandvagn 202 عربة خفيفة نسبيا حيث بلغ وزنها 2900 كلغ، وطولها 6175 ملم، وعرضها 1800 ملم، وارتفاعها 2200 ملم.



وتم تزويدها أولا بمحرك بنزين يولّد قوة 82 حصان، ثم تم تطويره إلى محرك يولد 97 حصانا من تصنيع شركة "فولفو" السويدية.



ويمكن أن تسير العربة على الطريق المعبدة بسرعة لا تزيد عن 40 كلم/ساعة فقط. لكن بمقدورها السير في مناطق وعرة واجتياز موانع مائية باستخدام حركة جنزيرها. كما يمكن أن تسير إلى مسافة 200 كلم فقط وتتسع لـ10 أفراد بوزن 800 كلغ. وظلت تلك المدرعة مخزّنة في المستودعات لمدة طويلة. واتخذ الآن قرار بتسليمها للجيش الأوكراني.

روسيا اليوم