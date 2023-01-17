الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

الجامعة الهاشمية: تمديد فترة التقدم بطلبات الالتحاق في برنامجي بكلية الهندسة

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - اسماء

فيديو - اصطدام قلاب بأربع مركبات متوقفة في أبو نصير

البنك الأوروبي : 55% من الأردنيين يرون أن تغيُّر المناخ أثر على الدخل

ألمانيا تتجه لتسمية وزير جديد للدفاع.. فمن هو؟

التربية: صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي غداً

الأمن يحذر من شركات وهمية تدَّعي قدرتها على تأمين وظائف مقابل مبالغ مالية

استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند مدخل حلحول شمال الخليل

وزارة العمل: مطلوب 3855 موظف نادل طعام

الحكومة تحدد موعد اطلاق الـ 5G في الأردن

الثلاثاء، 17-01-2023 09:15 ص

أوكرانيا تستلم مجنزرات برمائية سويدية تعود إلى الستينيات

63c513bb4c59b75a5734100d


الوكيل الاخباري- ظهرت في تشكيلات جيش نظام كييف مدرعات Bandvagn 202 المزدوجة التي أخرجها الجيش السويدي من حوزته.

ويشار إلى أن تلك المجنزرات البرمائية اشتراها رجل أعمال مجهول، ووصل إلى أوكرانيا بضع قطع منها. ويخطط لاستخدمها كعربات لإجلاء الجرحى من ميدان القتال.

ويتوقع أن تنقل إلى أوكرانيا في وقت لاحق 10 مدرعات أخرى من هذا النوع.

اضافة اعلان

 

يذكر أن إنتاج Bandvagn 202 بدأ مطلع الستينيات في شركة Bolinder-Munktell السويدية واستمر لغاية عام 1981.

وتعتبر Bandvagn 202 عربة خفيفة نسبيا حيث بلغ وزنها 2900 كلغ، وطولها 6175 ملم، وعرضها 1800 ملم، وارتفاعها 2200 ملم.

وتم تزويدها أولا بمحرك بنزين يولّد قوة 82 حصان، ثم تم تطويره إلى محرك يولد 97 حصانا من تصنيع شركة "فولفو" السويدية.

ويمكن أن تسير العربة على الطريق المعبدة بسرعة لا تزيد عن 40 كلم/ساعة فقط. لكن بمقدورها السير في مناطق وعرة واجتياز موانع مائية باستخدام حركة جنزيرها. كما يمكن أن تسير إلى مسافة 200 كلم فقط وتتسع لـ10 أفراد بوزن 800 كلغ. وظلت تلك المدرعة مخزّنة في المستودعات لمدة طويلة. واتخذ الآن قرار بتسليمها للجيش الأوكراني.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63c66d2b42360434f457aedf

ألمانيا تتجه لتسمية وزير جديد للدفاع.. فمن هو؟

61713fb6-وزير-الدفاع-الروسي-سيرغي-شويغو

وزير الدفاع الروسي شويغو يعلن عن تغييرات واسعة النطاق في الجيش الروسي

63c65c474c59b704815ba999

زاخاروفا تشير إلى "جثث سياسية" في أوروبا

63c64e8a4236042f5f170c7a

إعلامي أمريكي: حياة وسمعة بايدن السياسية اقتربت من نهايتها

63c6573d4236041d45576954

دعوات في برلمان أوكرانيا لإقالة مستشار بمكتب زيلينسكي

58978d1ec4618823088b461f

أفغانستان.. وفاة 20 شخصا ونفوق 4 آلاف رأس ماشية بسبب الصقيع