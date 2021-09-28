إصابة 28 شخصاً جراء انقلاب حافلة سياحية في جنوب شرق النمسا

الوكيل الإخباري - أصيب 28 شخصا جراء انقلاب حافلة سياحية في جنوب شرق النمسا يوم الاثنين.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم الشرطة إن خمسة أفراد من المجموعة السياحية النمساوية وقعت لهم إصابات خطيرة.

اضافة اعلان



وانقلبت الحافلة التي كانت تقل نحو 30 شخصاً في طريق زراعي بمدينة تيفنباخ، وأفادت السلطات النمساوية أن الحافلة اصطدمت من الجانب بعربة نصف مقطورة عند أحد المنحنيات.



وأوضح المتحدث أن ركاب الحافلة أشخاص متقدمون في السن.

المصدر - البيان