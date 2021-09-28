الثلاثاء 28-09-2021
الوكيل الاخباري

الحبس سنتين لعشريني قتل جده بالخطأ

أسعار الذهب الثلاثاء 28/9/2021

زواتي: الأردن من أكبر منتجي الفوسفات والبوتاس والأسمدة في العالم

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

محاولة ابتزاز ب350 ألف دينار والأمن يحذر

وفيات الثلاثاء 28/9/2021

50 طبيباً أردنياً ضحية كورونا

الصحة لـ الوكيل : قرار بإزالة الحاجز البلاستيكي في وسائل النقل العام

مناشدة عبر برنامج الوكيل لمخالفة من يستعرض بمركبته ليلا

25 اصابة بانفجار في السويد

الثلاثاء، 28-09-2021 08:37 ص

إصابة 28 شخصاً جراء انقلاب حافلة سياحية في جنوب شرق النمسا

czoxMDk6Imh0dHBzOi8vd3d3LnNob3JvdWtuZXdzLmNvbS91cGxvYWRlZGltYWdlcy9PdGhlci9vcmlnaW5hbC82NTU1NTU2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NTQ1NDU0NS5qcGciOw==


الوكيل الإخباري - أصيب 28 شخصا جراء انقلاب حافلة سياحية في جنوب شرق النمسا يوم الاثنين.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم الشرطة إن خمسة أفراد من المجموعة السياحية النمساوية وقعت لهم إصابات خطيرة.

اضافة اعلان


وانقلبت الحافلة التي كانت تقل نحو 30 شخصاً في طريق زراعي بمدينة تيفنباخ، وأفادت السلطات النمساوية أن الحافلة اصطدمت من الجانب بعربة نصف مقطورة عند أحد المنحنيات.


وأوضح المتحدث أن ركاب الحافلة أشخاص متقدمون في السن.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
زلزال

زلزال قوي في اليونان

61529b4e4c59b77dd5711bed

واشنطن تدين تجربة كوريا الشمالية الصاروخية الجديدة

615263894c59b77d3a7dde7f

طائرة مجهولة قصفت المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق

615254b14236041d075d9ab2

وصول أكثر من 500 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

f

الاتحاد الأوروبي يبدأ حوارا مع السعودية حول حقوق الإنسان

2

اليمن يطلب دعما دوليا عاجلا لتفادي انهيار الاقتصاد