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الخميس، 10-08-2023 01:15 م

إلقاء زجاجة مولوتوف على السفارة السويدية في بيروت

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الوكيل الإخباري - أفاد مصدر دبلوماسي، اليوم الخميس، بأن مجهولا ألقى زجاجة مولوتوف على واجهة السفارة السويدية في بيروت، من دون أن تنفجر.

تأتي هذه الخطوة، بعد دعوات لطرد السفيرة السويدية لدى بيروت على خلفية تدنيس وحرق المصحف في ستوكهولم.

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وقال مصدر دبلوماسي من السفارة، من دون ذكر اسمه، "نؤكد أنه تم إلقاء زجاجة مولوتوف على واجهة سفارتنا مساء أمس الأربعاء من دون أن تنفجر".


وأضاف "تمكن المنفذ من الفرار"، من دون أن ذكر أي تفاصيل إضافية.


وتقع السفارة السويدية في وسط بيروت، واتخذت القوى الأمنية في وقت سابق إجراءات في محيطها الشهر الماضي خشية من أي اعتداء، بعد تكرار حادثة تدنيس القرآن وحرقه في ستوكهولم.


وفي ستوكهولم، أفادت وزارة الخارجية وكالة فرانس برس أن "طاقم السفارة بخير" وأنها على "تواصل مستمر معه".


وكان الأمين العام لحزب الله دعا إلى طرد السفيرة السويدية من بيروت. ولبى مناصروه الشهر الماضي دعوة وجهها للاعتصام عقب صلاة الجمعة في المساجد احتجاجا على تدنيس القرآن.


وأثارت حادثة تدنيس القرآن تنديدا واسعا وغضب دول عدة، على وقع مطالبات بطرد سفراء السويد. 

 

RT

 




 

 


 

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