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السبت، 18-03-2023 03:43 م

إيران تحدد أول أيام شهر رمضان المبارك

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الوكيل الإخباري- صرح عضو هيئة الاستهلال في مكتب مرشد الثورة الإيراني، حجة الإسلام علي رضا، بأن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك في إيران.

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وأوضح علي رضا، أنه سيكون من الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة، يوم الأربعاء خلال الغروب.

وأعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية، في وقت سابق موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان للعام 1444 هـ، ليكون يوم الخميس الـ 23 من مارس هو أول أيام الشهر الفضيل، وآخر أيامه الخميس الـ 20 من أبريل المقبل.

ووفقا لإمساكية شهر رمضان، سيكون عدد أيام الشهر الفضيل للعام 2023 هو 29 يوما فقط، وسيحتفل المسلمون بعيد الفطر يوم الجمعة الـ 21 من أبريل.

 ومن المتوقع أن يكون عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة في أول أيام شهر رمضان في غالبية الدول العربية، بما فيها مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، وكذلك تركيا وإيران، مع احتمال الزيادة او النقصان بضع دقائق بالتفاوت بين بلد وآخر.

وسيكون اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام 2023 الأقصر في عدد ساعات الصيام، ثم تزداد بعد ذلك تدريجيا، ليكون عدد ساعات الصيام في آخر يوم حوالي الـ15 ساعة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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