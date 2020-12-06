الأحد 06-12-2020
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الأحد، 06-12-2020 02:56 م

تعهد برد قاسٍ

إيران تفجر مفاجأة عن اغتيال فخري زادة

اغتيال
خلال تشييع جنازة زادة


الوكيل الإخباري - أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، اليوم الأحد، أن "اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة، تم باستخدام أسلحة إلكترونية متطورة تم توجيهها عبر الأقمار الصناعية".

وقال رمضان: "يدرك الصهاينة جيدا أن أعمالهم ضد إيران لن تبقى دون رد، وهذا ثبت لهم خلال السنوات الماضية".

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وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، يوم الأربعاء الماضي، إلى أن وزارة الأمن الإيرانية تعرفت على أشخاص على صلة باغتيال فخري زادة.


وأوضح ربيعي أن التحقيقات حول اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة "تجري من جميع الجوانب، وسيتم إعداد طبيعة الرد بعد انتهاء التحقيقات".


ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، الثلاثاء الماضي، إلى أن "إيران سترد بشكل مؤلم جدا على جريمة اغتيال فخري زادة".


وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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