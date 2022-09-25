إيطاليا: بدء عمليات التصويت بالانتخابات التشريعية

الوكيل الإخباري - بدأ الإيطاليون الإدلاء بأصواتهم، صباح اليوم الأحد، لاختيار برلمان جديد في انتخابات يتوقع فيها فوز اليمين المتطرف.

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ووقف الناخبون في صفوف الانتظار أمام مراكز الاقتراع قبل أن تفتح أبوابها في الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



وتستمر عمليات التصويت حتى الساعة 21,00 ت غ ، على أن تصدر بعد ذلك أولى استطلاعات الرأي.



ويتوقع أن يمنح حزب فراتيلي ديتاليا (إخوة إيطاليا) حوالي ربع نوايا الأصوات، بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، من المرجح أن تتولى زعيمته جورجيا ميلوني (45 عاما) رئاسة حكومة ائتلافية تكون الهيمنة فيها لليمين المتطرف على حساب اليمين التقليدي.



بترا

