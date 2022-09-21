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الأربعاء، 21-09-2022 04:48 م

رئيس كازاخستان يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة

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الوكيل الإخباري - دعا رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 20 نوفمبر، وفقا لمرسوم نشره مكتبه، ليمضي قدما في خطة أعلنها هذا الشهر.

سيُنهي التصويت، الذي من المرجح أن يفوز فيه توكاييف، فترة ولايته الحالية، لكنه سيمنحه فترة ثانية أطول بعد أن أدى الإصلاح الدستوري الأخير في الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى إلى تغيير الفترة من خمس إلى سبع سنوات.

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يقول محللون إن إجراء انتخابات مبكرة يقلل من مخاطر التدهور المحتمل للاقتصاد وخسارة الدعم الشعبي وسط الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة ما بعد الاتحاد السوفييتي الأوسع.


كما أن الانتخابات المبكرة ستمنح توكاييف بداية واعدة بعد أن قام بسلسلة من الإصلاحات وأعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور ومنح أخرى، وانفصل عن سلفه نور سلطان نزارباييف.

 

البيان

 




 

 


 

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