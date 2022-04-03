ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف في البرازيل إلى 16 قتيلا

الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات البرازيلية ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة التي تسببت بحصول فيضانات وانزلاقات تربة في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية إلى 16 الأحد، فيما لا يزال 3 في عداد المفقودين.



وشهدت مناطق واسعة من الساحل الأطلسي للولاية الجنوبية الشرقية تساقطا للأمطار الغزيرة استمر 3 أيام، في أحدث عاصفة من سلسلة عواصف قوية ضربت البرازيل مؤخرا ويعتبر خبراء أنها تتفاقم بسبب التغير المناخي.

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