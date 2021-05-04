ارتفاع حصيلة فيضانات الجزائر إلى 4 ضحايا

الوكيل الإخباري - أعلنت مصالح الحماية المدنية بولاية المدية في الجزائر، العثور على جثث 4 أشخاص جرفتهم السيول، بعد هطول الأمطار وارتفاع منسوب المياه.

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وأكدت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن مصالح الحماية المدنية في ولاية المدية تواصل عملية البحث عن مفقودين بسبب الفيضان.



وبدأت الفيضانات ليلة أمس الإثنين، وارتفع منسوب المياه بشكل كبير، ما أدى لزيادة حدة الفيضانات بشكل كبير، بحسب الصحيفة .



وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تم دعم وحداتها العملياتية بفرق تدخل من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، ومديرية الحماية المدنية لولاية البويرة.



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