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الأحد، 06-02-2022 10:36 ص

استئناف دوام المدارس والجامعات في الجزائر

الجزائرر


الوكيل الإخباري - بعد نحو أسبوعين من التوقف بسبب تزايد إصابات فيروس كورونا، عاد طلبة المدارس والجامعات، صباح اليوم الأحد، لمقاعد الدراسة في الجزائر.

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وأشارت صحيفة "النهار" إلى أن وزارة التربية الوطنية أصدرت بيانا بشأن رفع إجراء تعليق الدراسة اعتبارا من اليوم وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة.


وذكرت الوزارة أن قرار إلغاء تعليق الدراسة جاء من مجلس الوزراء وعملا بتعليمات من رئيس الجمهورية، وفي أعقاب مشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا، وبالنظر للوضع الوبائي.


وفي الإطار ذاته، اتخذت وزارة التربية مجموعة إجراءات هامة تخص التلاميذ، منها تأجيل اختبارات الفصل الدراسي الثاني، بجانب تقليل عطلة الربيع إلى 9 أيام.


ودعت وزارة الصحة إلى تكثيف التدابير الاحترازية والوقائية من أجل الحفاظ على سلامة وصحة التلاميذ والطاقم التربوي والإداري والعمال المهنيين.


وشددت الوزارة على ضرورة استمرار عملية تطعيم جميع المنتسبين للقطاع التربوي من أجل اكتساب المناعة الجماعية.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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