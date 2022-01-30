الخرطوم .. تمديد عطلة المدارس أسبوعين بسبب كورونا

الوكيل الإخباري-أصدرت السلطات الصحية بالسودان، الأحد، قرارا بتمديد عطلة المدارس بولاية الخرطوم أسبوعين بسبب تفشي فيروس "كورونا" في البلاد.

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جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس السيادي السوداني، اطلعت عليه الأناضول.

وقال البيان إن اللجنة العليا للطوارئ الصحية، عبد الباقي عبد القادر الزبير، "أصدرت قرارا بتمديد عطلة المدارس بولاية الخرطوم حتى الحادي والعشرين من فبراير (شباط) المقبل والتي كان من المقرر أن تبدأ في الأول وتنتهي في السابع من فبراير".



ويأتي القرار وفقا للبيان، "نتيجة للزيادة المضطردة لأعداد المصابين بفيروس كورونا".



وعلى إثر تزايد أعداد إصابات كورونا، اتخذت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، السبت، قرارا بتعطيل الدراسة لمدة أسبوع يبدأ من مطلع فبراير/شباط ويستمر حتى السابع من الشهر ذاته، قبل أن تمدد العطلة اليوم.



وبلغ إجمالي إصابات كورونا وفق تقرير طبي صدر السبت، 57 ألفا و472 حالة، منها 3 آلاف و715 وفاة، و45 ألف و 705 حالة تعافٍ.

الأناضول