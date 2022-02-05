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السبت، 05-02-2022 02:44 م

اصابة الرئيس التركي اردوغان وزوجته بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت ، اصابته هو وزوجته بفيروس كورونا .

وكتب اردوغان في تغريدة على صفحته الخاصة في تويتر :"اليوم، كانت نتيجة اختبار COVID-19، الذي أجريته مع زوجتي بعد أعراض خفيفة، إيجابية. لحسن الحظ، لدينا اعراض خفيفة، ولقد علمنا أنه أوميكرون.
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