اصابة الرئيس التركي اردوغان وزوجته بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت ، اصابته هو وزوجته بفيروس كورونا .
وكتب اردوغان في تغريدة على صفحته الخاصة في تويتر :"اليوم، كانت نتيجة اختبار COVID-19، الذي أجريته مع زوجتي بعد أعراض خفيفة، إيجابية. لحسن الحظ، لدينا اعراض خفيفة، ولقد علمنا أنه أوميكرون.
"سنواصل عملنا في المنزل" ونحتاج لدعائكم
Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022
Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.