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الثلاثاء، 18-10-2022 02:45 م

استطلاع: 10% فقط من البريطانيين لديهم رأي إيجابي عن تراس

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الوكيل الاخباري- وجد استطلاع للرأي أن 10 في المائة فقط من البريطانيين لديهم رأي إيجابي عن رئيسة الوزراء ليز تراس، بينما 80 في المائة لديهم وجهة نظر سلبية.

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والاستطلاع الذي أجرته YouGov، يظهر أن تصنيفات تراس هي أقل من تصنيفات سلفها بوريس جونسون، أو زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، عندما كانا في أعماق عدم شعبيتهما.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "ريدفيلد آند ويلتون" أن حزب العمال الذي يترأسه حاليا، كير ستارمر، يتقدم بـ36 نقطة على حزب المحافظين الذي تتزعمه تراس.

وكانت تراس أكدت يوم أمس الاثنين، أنها لن تستقيل من منصبها، على الرغم من الانتقادات من جانب عدد من النواب في البرلمان.

ويأتي ذلك على خلفية دعوات بعض النواب عن حزب المحافظين، إلى أن تقدم رئيسة الوزراء التي تولت منصبها في سبتمبر الماضي، استقالتها.

وأفادت تقارير إعلامية بريطانية بأن نواب حزب المحافظين سيحاولون الإطاحة بتراس خلال هذا الأسبوع، مع استعداد أكثر من 100 عضو بالحزب لتقديم خطابات عدم الثقة في حكومة تراس.

 




 

 


 

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