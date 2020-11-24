اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في البرازيل - فيديو

الوكيل الاخباري - أثار مقتل رجل من ذوي البشرة السوداء من قبل اثنين من حراس الأمن البيض في متجر كبير في مدينة بورتو أليغري جنوبي البرازيل، احتجاجات غاضبة في العديد من المدن ضد العنصرية.

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خرج متظاهرون، إلى الشوارع في مدن ساو باولو وبرازيليا وريو دي جانيرو، حاملين معهم لافتات مكتوب عليها: "حياة السود مهمة" و"العنصرية فيروس". وفقا للوكالة البرزايلية المحلية G1.



"واشتبكت مجموعة من المتظاهرين مع الشرطة، في الموقع الذي قتل فيه جواو ألبرتو سيلفيرا فريتاس في بورتو أليغري".







وكان فيرتاس، قد تعرض للضرب بوحشية من قبل اثنين من حراس الأمن مؤخرا (الخميس الماضي)، أمام متجر لشركة كارفور، وتوفي الرجل الأسود (40 عاما) متأثرا بإصاباته في الموقع.



وأعلنت سلسلة المتاجر الكبرى، أنها: "ستنهي تعاقدها مع شركة الأمن ووقف عمل مدير المتجر وإغلاق فرع المتجر بشكل مؤقت".



وذكرت الشرطة في تقريرها حول مقتل "فيرتاس"، أن واحدا من المشتبه بهما كان رجل في الشرطة العسكرية خارج الخدمة.



وجاء الهجوم العنيف قبل يوم من احتفال البلاد بيوم "وعي السود"، الذي يهدف إلى الاحتفال بمساهمة السود في ثقافة وهوية البلاد.



وينتشر التمييز ضد السود في مختلف أنحاء البرازيل وهي أكبر دولة في أمريكا الجنوبية، وأعرب نائب الرئيس هاميلتون موراو، عن أسفه بسبب مقتل فيرتاس.

المصدر : سبوتنك







