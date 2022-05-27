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الجمعة، 27-05-2022 06:19 م

الأمم المتحدة: أكثر من 4000 مدني أوكراني قتلوا خلال الحرب

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الوكيل الاخباري - قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان اليوم الجمعة، إن أكثر من 4000 مدني قتلوا في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 شباط، على الرغم من أن العدد الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير.

ووفقا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان: " قُتل 4031 شخصا في المجموع بينهم نحو 200 طفل، قُتل معظمهم بأسلحة متفجرة ذات تأثير واسع مثل القصف بالمدفعية الثقيلة أو الغارات الجوية"، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية .

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