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الأربعاء، 25-05-2022 08:53 م

مفوضية حقوق الإنسان : نحو 4 آلاف قتيل منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

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الوكيل الاخباري - أعلنت مفوضية حقوق الإنسان عن تسجيل 3974 قتيلاً و4654 جريحاً في أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية فيها.

وبحسب وكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرين فورم)، قالت المفوضية في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن آخر تحديث للبيانات حول ضحايا الحرب في أوكرانيا يُظهر أن من بين القتلى، كان هنالك 1497 رجلاً و985 امرأة و91 فتاة و99 صبياً، فضلاً عن 69 طفلاً، فيما لم يتم التعرف على جنس 1233 قتيلاً بعد.

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