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الإثنين، 21-03-2022 04:55 م

الأمين العام للأمم المتحدة: العالم يتجه مغمض العينين نحو كارثة مناخية

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الوكيل الإخباري-قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إن العالم يتجه "مغمض العينين نحو كارثة مناخية"، بفعل تدهور الأوضاع فيها ومواصلة الاقتصادات الرئيسية زيادة انبعاثاتها من الغازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي.

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وبحسب موقع الأمم المتحدة الإلكتروني الذي يبث من نيويورك، وصحيفة نيويورك تايمز، قال غوتيريش في مؤتمر حول التنمية المستدامة إن "الهدف المتمثل في حصر ارتفاع درجة الحرارة في 1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وهو الهدف الأكثر طموحا لاتفاق باريس، في وضع حرج". ووفق الأمم المتحدة، سيكون من الضروري خفض الانبعاثات بنسبة 45 في المئة بحلول العام 2030 من أجل حصر ارتفاع درجات الحرارة بـ 1,5 درجة مئوية.


ودعا غوتيريش إلى وقف تمويل المشاريع العاملة بالفحم في الخارج التي تسببت برفع حرارة الكوكب حوالى 1,1 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية، ما أدى إلى مضاعفة موجات الحرّ والجفاف والعواصف والفيضانات الكارثية.

 

بترا

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