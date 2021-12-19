الأحد 19-12-2021
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الأحد، 19-12-2021 04:58 م

الإمارات ترفع الرقابة عن الأفلام

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الوكيل الإخباري-أعلنت الإمارات اليوم الأحد أنها لن تقوم بعد الآن بفرض رقابة على الأفلام التي يتم عرضها في دور السينما.

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وقال مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة الإماراتية في تغريدة إنه سيتم "إدراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية".


وأضاف المكتب "حسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة".

روسيا اليوم

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