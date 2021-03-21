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الأحد، 21-03-2021 02:43 م

الإمارات تمنح تأشيرات إقامة للعاملين افتراضيا

أشعار-عن-الإمارات
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي بجلسته اليوم الأحد، قرارات بمنح تأشيرات سياحية متعددة الدخول لمختلف الجنسيات، وتصاريح إقامة للعمل الافتراضي، لكل الموظفين من جميع دول العالم.

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وأكد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، في تغريدات على موقع تويتر، أنه يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في الإمارات لممارسة عمله عن بعد، حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة.


واعتمد المجلس نظاماً وطنياً للمركبات الهيدروجينية، وبرنامجاً وطنياً لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، لتوحيد الجهود وخاصة في مجال ترشيد الاستهلاك، لزيادة الكفاءة 40 بالمئة لأهم ثلاثة قطاعات مستهلكة للطاقة (النقل والصناعة والبناء). 

 

بترا



 




 

 


 

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