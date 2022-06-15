الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا



الوكيل الاخباري - أعلن الاتحاد الأوروبي، عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة "لخرقها بروتوكول أيرلندا الشمالية" التابع لاتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست).



ونقلت وسائل الإعلام البريطانية، اليوم الأربعاء عن نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، قوله إن المفوضية ستعيد تفعيل إجراءات الانتهاكات المعلقة منذ تموز الماضي، وبدء إجراءات قضائية جديدة ضد بريطانيا "لفشلها في الامتثال لالتزاماتها بموجب البروتوكول".

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