الأحد 10-04-2022
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الأحد، 10-04-2022 12:33 ص

البرلمان الباكستاني يحجب الثقة عن عمران خان

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الوكيل الاخباري - صوت مجلس النواب في البرلمان الباكستاني الأحد بالموافقة على إقالة رئيس الوزراء عمران خان من منصبه، بعد مواجهة بدأت صباحا بين المعارضة والحزب الحاكم بزعامة خان واستمرت قرابة 14 ساعة.

وقال رئيس مجلس النواب إن أحزاب المعارضة تمكنت من الحصول على 174 صوتا في مجلس النواب المؤلف من 342 عضوا لدعم اقتراح سحب الثقة، مما جعل لها الأغلبية في التصويت. ولم يحضر عملية الاقتراع سوى عدد قليل من النواب من حزب خان الحاكم.

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