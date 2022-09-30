البيت الأبيض: إرسال فوري لأسلحة أمريكية جديدة إلى أوكرانيا

الوكيل الإخباري - قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان الجمعة، إنّ الولايات المتحدة ستعلن الإرسال "الفوري" لأسلحة جديدة إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل.

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وصرح سوليفان للصحفيين بأن "إعلانا سيصدر الأسبوع المقبل عن مساعدة أمنية فورية" لكييف، مذكرا بأن الولايات المتحدة سبق أن وعدت بمساعدة عسكرية كبيرة لفترة طويلة بينها 18 منظومة مدفعية طراز "هيمارس" لا تزال تنتظر أن يتم تصنيعها.



وأكّد، أن الجيش الأميركي المنتشر في أوروبا مستعد لمواجهة "أي احتمال" على وقع تصعيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحربه في أوكرانيا. ( وكالات )