التشاد: إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الفيضانات

الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس التشادي محمد ديبي إتنو ،الليلة الماضية حالة الطوارئ، لاحتواء الفيضانات التي تضرب البلاد منذ أسابيع، سيما مع بلوغ عدد المتضررين منها أكثر من مليون شخص.

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وقال ديبي في خطاب عبر التلفزيون، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية، إن هذه الفيضانات التي اجتاحت مناطق في جنوب البلاد ووسطها ونجمت عن هطول أمطار غزيرة طالت 636 بلدة في 18 مقاطعة من أصل 23، وتضرر منها أكثر من مليون شخص.



وأشار إلى أنه سيتم فرض حالة طوارئ لاحتواء وإدارة حالة الكارثة الطبيعية بشكل أفضل، محذراً من خطر حدوث فيضان إذا ظل ارتفاع مستوى المياه ثابتاً خلال الأسبوع، داعيا الدول الصديقة وشركائها التقنيين والماليين إلى دعم جهود الحكومة.

بترا